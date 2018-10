Le hip-hop Normand, de Los Angeles à Taïwan !

La WIBA, c'est la World Invasion Battle Alençon : autrement dit la compétition de danse hip-hop annuelle, organisée au Parc-expo Anova d'Alençon (Orne). L'édition 2018 sera disputée le samedi 24 novembre 2018.

Sélections à l'étranger

Chaque année, l'équipe organisatrice se rend dans certains pays qui seront en compétition, pour y organiser des sélections. Fin septembre, les Ornais étaient à Los Angeles (États-Unis). Jeudi 4 octobre 2018, ils sont arrivés à Teipei (Taïwan), qui est l'une des meilleures nations mondiales de cette discipline.

Forte demande étrangère

En 2017, pas moins de 62 équipes taïwanaises avaient postulé pour participer à la compétition alençonnaise. Damien Guillet, organisateur :

Le 24 novembre 2018, les meilleurs Taïwanais seront face à des compétiteurs du Kazakhstan, d'Israël, de Pologne, de Grèce, d'Ukraine, des États-Unis et de France… Outre les USA et Taïwan, des présélections pour le WIBA 2018 sont également organisées en Israël et pour la première fois à Astana (Kazakhstan) pour faire face à une forte demande de participation des B-Boys Kazans…

Attention ! Pas de prévente des places pour l'édition 2018 de la WIBA. Places en vente uniquement le 24 novembre 2018 à l'entrée d'Anova à Alençon.