En hommage à Mac Miller, un concert de charité aura lieu à Los Angeles.

Malcolm James McCormick connu sous le nom de Mac Miller disparaît tragiquement le 7 septembre 2018 des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge de 26 ans. Il laisse derrière lui des millions de fans en deuil ainsi que cinq albums studio dont le premier "Blue Slide Park" s'est écoulé à près de 400 000 copies dans le monde. Ce drame, survenu quelques mois après la mort d'un autre rappeur, XXXTentacion, pose de nombreuses questions sur l'état mental des artistes du genre, dans un milieu qui attire chaque jour un peu plus l'attention des auditeurs.

Pour saluer sa mémoire, la famille du jeune rappeur de Pittsburgh en Pennsylvanie a annoncé sur les réseaux sociaux l'organisation d'un grand concert intitulé "A Celebration Of Life" dont les bénéfices seront directement reversés à l'association "Mac Miller Circles Fund" qui aide à épauler les habitants défavorisés de la ville de Pittsburgh.

Oct 31st. For the homie. pic.twitter.com/zT3zA3TZTH — Crippy Teigen (@vincestaples) October 2, 2018

Tous ses amis seront présents pour saluer sa mémoire : Chance The Rapper, Action Bronson, Thundercat, Vince Staples, SZA, John Mayer, Travis Scott, Ty Dolla Sign et bien d'autres. Parmi tous ses noms, celui d'Earl Sweatshirt a une signification bien particulière. En effet, Earl est un ancien membre du groupe Odd Future qui avait marqué le rap au début de la décennie et fortement inspiré Mac Miller dès son second album "Watching Movies with the Sound Off"

Ariana Grande, ancienne petite amie du rappeur, ne sera pas présente pour ce show mais avait tout de même, il y a quelques jours, voulu saluer la mémoire de celui avec qui elle a partagé sa vie pendant plus d'un an.