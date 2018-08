Près de Rouen : trois personnes dont un enfant blessées dans un incendie

Il était un peu plus de 21h, dans la soirée du samedi 18 août 2018, lorsque l'alerte a été transmise aux pompiers. La cause ? Un feu qui est parti dans un appartement de la rue des Alpes, à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), au premier étage d'un immeuble qui en compte dix. Pour le moment, les causes du départ de l'incendie ne sont pas connues, mais le sinistre n'a pas fait de victimes.

Trois blessés légers

Pour maîtriser les flammes avec une lance à incendie, 33 sapeurs-pompiers et 10 engins ont été mobilisés sur place. Le bilan établi par les pompiers fait état de trois personnes légèrement intoxiquées par les fumées, dont un enfant de 5 ans. Elles ont été conduites par les secours au CHU de Rouen.