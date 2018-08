Un Caennais aux championnats du monde de Pokémon

Thomas "Haricot" Gravouille défendra les couleurs de Caen (Calvados) aux championnats du monde de Pokémon du vendredi 24 au dimanche 26 août 2018, à Nashville aux États-Unis. Le jeu vidéo culte possède une scène eSport très relevée, et tous les meilleurs joueurs du monde seront présents. Pour obtenir sa qualification, le Caennais de 23 ans a dû disputer une vingtaine de tournois toute la saison, en France et en Europe, pour obtenir des points au classement mondial : "J'avais déjà participé aux Worlds en 2016, et ça a été bien plus difficile de m'y qualifier cette année. J'ai très mal démarré ma saison et à un moment j'étais obligé de gagner deux tournois de suite pour continuer à espérer, et j'ai réussi à le faire" explique-t-il.

Environ 300 joueurs

Pour Haricot, pas vraiment d'objectif, même s'il aimerait faire mieux qu'en 2016 où il avait raté de peu la qualification pour le deuxième jour de compétition : "Je ne me fixe pas d'objectif de résultat, car me mettre une pression négative ne m'aiderait pas plus à gagner. J'ai une approche différente de la dernière fois et pense pouvoir faire mieux, mais il y a une part de chance dans le jeu qui fait que même le meilleur joueur du monde peut se faire éliminer". Parmi les 300 joueurs qualifiés dont sept Français, seul un sera sacré champion du monde pendant un an. Le dresseur caennais et son équipe de Pokémon sont prêts à relever le défi !

Suivre le tournoi en direct sur twitch.tv/maitrearmand

