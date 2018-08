Hockey sur glace : les Dragons décrochent enfin une victoire en amical

Les Hockeyades terminées avec deux défaites dans la besace, face à Lausanne et Genève (9-0 et 6-4), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) terminaient leur tournée suisse le vendredi 17 août 2018. Contre La Chaux-de-Fonds, un adversaire évoluant au deuxième échelon suisse (LNB) les Rouennais ont débloqué leur compteur et remporté leur première victoire depuis le début de leur préparation estivale, sur le score de 4-2.

Les Rouennais montent en régime

Un match qui a mis du temps à se décanter avec une ouverture du score juste après la mi-match, en supériorité numérique, avec Nicolas Ritz à la conclusion (1-0). Ce même Nicolas Ritz qui a doublé la mise peu après le début du troisième tiers avant que Joris Bedin ne donne trois buts d'avance aux siens 21 secondes plus tard.

Avec une avance confortable accentuée par un premier but sous ses nouvelles couleurs du Finlandais Atte Makinen, les Jaunes et Noirs se sont relâchés et ont encaissé deux buts en fin de rencontre, pour sceller le score à 4-2. Les joueurs de Fabrice Lhenry vont désormais retrouver leur glace de l'Ile Lacroix avec une prochaine semaine à deux rencontre amicales à domicile, face à Angers le mardi 21 aout 2018 et contre Caen le jeudi 23 aout 2018.