Eure : baignade interdite dans deux plans d'eau en raison de cyanobactéries

Des cyanobactéries, des algues microscopiques, sont apparues dans les eaux de la baignade de La Bonneville-sur-Iton, près de Conches-en-Ouche (Eure). La préfecture de l'Eure a interdit la baignade et la consommation des poissons pêchés dans l'eau de l'étang de la Noë, ce vendredi 17 août 2018.

La veille, la même décision a été prise pour la baignade municipale de Brionne.

L'Agence régionale de santé de Normandie et la préfecture rappellent la dangerosité de ces algues qui peuvent provoquer irritation de la peau, du nez, de la gorge et des yeux lors d'un contact avec l'eau et maux de ventre, diarrhée, nausées et vomissements lors de l'ingestion de l'eau. Il y a également des risques sanitaires liés à la présence d'écume, comme "l'empoisonnement d'animaux, des maladies gastro-intestinales, des dommages hépatiques par ingestion et des irritations cutanées par contact".

Seuil dépassé

Ces algues microscopiques "peuvent se développer dans les eaux douces, peu profondes, tièdes, calmes et riches en nutriments", indique la préfecture.

"Les analyses effectuées sur ce site, indiquent une quantité importante de cyanobactéries dans l'eau de baignade dépassant le seuil de 100 000 cellules/ml, seuil au-dessus duquel des effets sur la santé sont possibles."

Il est également conseillé d'éviter tout contact avec de l'écume, d'éviter d'ingérer de l'eau, de prendre une douche soignée après l'activité nautique, de nettoyer le matériel de loisirs nautiques après utilisation et de consulter un médecin en cas de troubles de santé.