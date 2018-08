Course pédestre : l'Enduro des Sables d'Agon-Coutainville se prépare 

La barre historique des 2000 participants sera-t-elle franchie ? Impossible d'y répondre tout de suite mais en tout cas, l'association d'organisation emmenée par Nicolas Pigasse et ses bénévoles en a fait son objectif 2018.

Au menu en cette année 2018, deux jours de fête. Dès ce samedi 25 août, la jetée et la digue Coutainvillaises seront colonisées par le "Crazy Enduro", course à obstacles de loisirs qui ouvrira les débats. Le lendemain, dimanche 26 août, ce sont les jeunes qui fouleront la plage d'abord, dès 14h avec plusieurs distances selon les âges, pour enfants nés entre 2004 et 2008 puis viendront les marcheurs, lancés à 15h, en même temps que les deux grandes courses, celle des As, le 7km qui avait connu un franc succès l'an passé, et l'historique 14km "la signature à préserver absolument" comme l'explique le président de l'association d'organisation.

Le programme.

Samedi 25 août :

- 21h30 : Crazy Enduro (limité à 500 places)

Dimanche 26 août :

- 14h : Courses Jeunes : 1km, poussins 2007-2008; 2 km : benjamins, minimes et cadets nés en 2004, 2005 et 2006.

-15h : Marche nordique

- 15h : Départ du 100% plage, Enduro des Sables , 7km et 14km.

-17h : Remise des prix.