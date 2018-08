Jouez de la guitare avec Ed Sheeran

Ed Sheeran a un grand cœur et il le montre. Le Britannique propose à ses fans un concours, faire un don et remporter une rencontre avec lui ainsi qu'un cours de guitare VIP. Cette action permettra de récolter des fonds pour l'association caritative Drop4Drop. Le but est de pouvoir aider les populations à avoir un accès régulier à l'eau potable.

En participant à la récolte de fonds pour l'association en donnant entre 10 dollars et 100 dollars via le site de l'organisation RallyUp.com/EdSheeran, vous participerez aussi à une compétition vous permettant de remporter une rencontre VIP avec le chanteur. Ed Sheeran vous dit tout sur son compte Instagram.

Pour cette leçon de guitare, Ed Sheraan a déjà tout prévu. "La leçon aura lieu dans les coulisses avant mon concert au Metlife Stadium (New Jersey ). Du coup, vous verrez également le concert. Je paierai pour que vous veniez, donc je vous invite à New-York, je vous loue une chambre et je vous donne les tickets pour le concert " a également expliqué Ed Sheeran dans sa vidéo. La compétition est ouverte jusqu'au 1er septembre et le grand vainqueur sera annoncé le 7 septembre 2018.