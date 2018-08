Entrée de Lillebonne : les travaux terminés

Les travaux avaient débuté en novembre 2017 : la réfection de la RD173 entre le giratoire du Becquet (près de Gruchet-Le-Valasse) et le carrefour à feux à l'entrée de Lillebonne (Seine-Maritime). Il s'agissait d'aménager et de sécuriser cet axe qui permet de desservir la vallée du Commerce et les zones industrialo-portuaires.

Tous les jours, ce sont 12 000 véhicules qui empruntent cette route.

Harmoniser les voies

Alternant auparavant les sections à trois et quatre voies sans séparateur central, l'axe a été harmonisé. La route est totalement rouverte depuis le 14 août 2018. Le chantier a coûté trois millions d'euros. Le département de Seine-Maritime et la région Normandie l'ont financé.