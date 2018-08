Deux fois plus de noyades cet été qu'en 2015

Toutes les noyades survenues en France entre le vendredi 1er juin et le dimanche 30 septembre 2018 sont en cours de recensement par l'enquête NOYADES 2018. Les résultats provisoires ont été arrêtés le jeudi 9 août 2018. Les résultats provisoires ont été publiés ce jeudi 16 août 2018 et ils ne sont pas encourageants.

Une forte augmentation des noyades en France

Sur le territoire français, on observe une forte augmentation des noyades en 2018 par rapport à 2015. En effet, il y a eu 1 758 noyades cette année contre 858 en 2015, soit plus du double. D'après le Ministère des solidarités et de la santé, cette augmentation peut s'expliquer pour partie par des conditions climatiques en termes de températures et d'ensoleillement particulièrement favorables à la baignade. On observe également, mais dans une moindre mesure, une augmentation des noyades suivies de décès, au nombre de 373 en 2018 par rapport à 329 en 2015.

Parmi ces 1 758 noyades, 902 sont accidentelles, 84 noyades intentionnelles et 772 d'origine encore indéterminée en cours d'investigation. Ces noyades concernent tous les âges et tous les lieux. il y a notamment une augmentation des noyades accidentelles en 2018 par rapport à 2015 (255 contre 137) chez les enfants de moins de six ans.

La plupart des noyades sont accidentelles - Piktochart

• À lire aussi. Les risques de l'été : les conseils des pompiers du Calvados

• À lire aussi. 108 nageurs sauveteurs de la SNSM en poste dans la Manche



66 noyades accidentelles en Normandie

Sur les 902 cas de noyades accidentelles en France, 66 ont été localisées en Normandie. 12 décès ont été annoncés suite à ces noyades.

Les quatre régions où sont recensées le plus de noyades accidentelles sont l'Occitanie (158 noyades), la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (136 noyades), la Nouvelle-Aquitaine (115 noyades) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (113 noyades).

• À lire aussi. Multiples décès sur le littoral ce week-end : appel à la prudence

• À lire aussi. Littoral du Calvados : nouvelles noyades dont une mortelle