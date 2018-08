On the road again...Again

Ils s'appellent Maxime, Paul et Romain, ils sont Caennais (Calvados) et aiment le football. Rien de bien particulier de premier abord, si ce n'est que ces trois jeunes (ils ont 24 ans de moyenne) veulent découvrir tous les aspects de ce sport à travers le monde et les faire partager sur les réseaux sociaux. Cette année, ils partent découvrir l'Inde à partir du samedi 1er septembre 2018. L'aspect humain est le maître mot du projet car l'objectif premier est humanitaire. Tous les bénéfices liés aux ventes qui réaliseront pour financer le projet reviendront à l'association enfance indienne.

Un tour d'Europe en 2017

Du jeudi 31 août au samedi 30 septembre 2017, Maxime Doublet et Paul Guerout avaient réalisé un tour d'Europe des stades. Ils avaient alors vu 17 matchs de football dans 12 pays différents en un mois. Ces supporters du Stade Malherbe Caen avaient fait vivre leur périple sur leur page Facebook. Ils sont rejoins par Romain, un ami, cette année et seront trois à faire découvrir leurs péripéties aux internautes.

Leur périple à travers l'Inde, avec même un passage au Népal - Julien Hervieu

Trois axes

Cette année, leur périple durera trois mois et les trois amis veulent mettre en avant trois aspects : le sport, la culture et l'humanitaire.

• Le sport : ils vont faire découvrir les sports locaux et participer à des épreuves locales et notamment dans des treks dans les montagnes indiennes et népalaises

• La culture : ils vont vivre à la mode indienne pendant un mois et découvrir tous les aspects culturels de la vie locale.

• L'humanitaire : le plus important, dans un pays qui recense plus de 600 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Ils ont mis en place une cagnotte Ulule où l'on peut se procurer des vêtements à l'effigie du projet jusqu'au samedi 25 août 2018 et qui permettra de verser des fonds à l'association Enfances Indiennes qui, à travers le "Project Why", aide plus de 1000 enfants dans les bidonvilles de Delhi. Ils ont déjà récolté plus de 800 euros sur leur cagnottr.



Leur cagnotte Ulule : https://fr.ulule.com/ontheroad-again/