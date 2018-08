À Rouen, le spectacle Cathédrale de lumière légèrement avancé

Vous l'avez évidemment noté, les jours raccourcissent. Et le spectacle Cathédrale de lumière, qui est joué à la tombée de la nuit, peut donc être désormais avancé. À partir du 16 août 2018, il débute chaque soir dès 22 heures.

50 minutes de plaisir

Les deux spectacles, Viking et Guillaume le Conquérant sont toujours joués l'un à la suite de l'autre et deux fois. Un peu moins d'une heure de son et lumière sur cette merveille du patrimoine rouennais, devenu emblématique des animations de l'été. Les spectacles sont joués gratuitement jusqu'au 22 septembre 2018.