Gabriella fait vibrer votre coeur cette semaine

Chaque semaine, notez les titres de Tendance Ouest de 1 à 5 sur www.tendanceouest.com et retrouvez le classement de hits préférés des auditeurs sur l'antenne le dimanche de 10h à 12h. Votez dès maintenant!

L'été est toujours riche en surprises pour les hits et cette semaine, vous avez fait évoluer de nombreux artistes dans le classement! C'est ainsi que Diva Faune revient dans le top 5 alors que le groupe n'était même pas dans les 30 premiers la semaine précédente! Et Clara Luciani perd sa place de numéro 1.

TOP 5

1) GABRIELLA Tu es flou (+1)

2) AMEL BENT Si on te demande (+9)

3) CECILIA KRULL My life is going on (+20)

4) SLIMANE Viens on s'aime (+2)

5) DIVA FAUNE avec LEA PACI Get up (ré-entrée)