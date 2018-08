F1 : Pierre Gasly présente la rue du Gros-Horloge à ses fans [vidéo]

Auteurs, sportifs, personnalités politiques... Rouen (Seine-Maritime) ne manque pas d'ambassadeurs dans le monde. Un des derniers à faire parler de lui est le pilote de Formule 1 Pierre Gasly, natif de la ville aux cent clochers et qui court à présent sous les couleurs de Toro Rosso. Dans de nombreuses interventions devant les médias ou sur les réseaux sociaux, le pilote manque rarement une occasion de promouvoir sa ville.

Le mardi 14 août 2018, c'est à l'initiative de son écurie que Pierre Gasly a donné son avis sur plusieurs symboles. En vidéo, sur Twitter, il est revenu sur son aventure au Japon, son amour du Paris Saint-Germain, le pain... et la rue du Gros-Horloge ! En anglais, le jeune homme explique à ses fans à travers le monde qu'il s'agit "d'une des rues les plus connues de [sa] ville natale."

"J'y ai passé beaucoup de temps quand j'étais plus jeune, explique le pilote. Quand je retourne à la maison, c'est ici que l'on trouve les magasins, c'est toujours sympa. Il y a un super point de vue au sommet de ce bâtiment", précise-t-il en désignant le Gros-Horloge. Un coup de projecteur appréciable pour sa ville, alors que la vidéo a déjà été partagée plus de cent fois sur les réseaux sociaux en moins d'une heure.

He's been with us for over half a season, but that doesn't mean you still can't get to know @PierreGASLY with our pictures interview 😎 pic.twitter.com/aksKr5MUTX