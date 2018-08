Opération plage propre à Merville-Franceville : 150 kg de déchets

La plage de Merville-Franceville, près de Caen (Calvados) a connu un grand nettoyage lundi 13 août 2018. Pas moins de 150 kilos de déchets ont été ramassés par les nageurs sauveteurs, les kitesurfeurs et des habitants lors de l'opération "plage propre".

Des déchets de touristes ou de pêcheurs ?

Pendant une heure, entre 15 et 20 personnes ont œuvré au ramassage de déchets, principalement plastiques. La période de grands coefficients de marées amène des objets d'outre Manche sur la côte. Les services techniques de la mairie ont déjà effectué un nettoyage deux semaines plus tôt à cause de l'invasion de déchets sur le littoral entre Merville-Franceville et Houlgate.

"Des déchets de pêcheurs plutôt que de vacanciers" témoigne Antoine Santos, kitesurfeur. Ce sont des filets de pêche qui ont été retrouvés ainsi que des douilles de chasseurs. "Les gens sur la plage sont plutôt disciplinés et jettent dans les poubelles. Si bien que le week-end, les poubelles sont remplies mais au moins ils font l'effort de remonter leurs détritus.". Une prochaine opération devrait avoir lieu fin août 2018 si de nouveaux déchets réapparaissent sur les côtes.