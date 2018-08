Justin Bieber a désormais son sosie en Normandie

Si vous avez dans votre famille une jeune fille âgée de 13 à 25 ans, vous n'avez pas pu échapper à Baby, Sorry, Love Yourself ou autre tube de Justin Bieber. La star qui fait battre le cœur des ados fait même des émules en Normandie où il a désormais son sosie. Dylan Desclos, jeune Caennais (Calvados) de 22 ans, travaille depuis plusieurs années à se glisser dans la peau du chanteur canadien.

Justin Bieber dans la peau

"Dans ma famille, plusieurs personnes ont commencé à me dire que je lui ressemblais beaucoup", raconte le jeune homme. Inspiré par la comparaison, il se rend à deux concerts français de son idole, dont l'un à Lille (Nord). "Je suis venu avec le même style de vêtements qu'il porte en concert, et j'avais même fait quelques tatouages éphémères", se souvient-il. C'est là, dans la foule des Beliebers - entendez les fans de Justin Bieber - que l'apprenti sosie rencontre ses premiers succès. "J'ai pris plus de 400 photos", assure le jeune homme.

Depuis, le Caennais, qui travaille dans le BTP, pimente sa vie quotidienne en perfectionnant sa ressemblance avec son idole. Des copies, il passera bientôt aux vrais tatouages. Sa coupe de cheveux évolue en fonction de celle du chanteur et il se mettra bientôt à la danse et au chant. "En revanche, c'est vrai que l'Anglais, ce n'est pas trop mon truc", reconnait-il en souriant. Pourtant, il connaît la plupart des tubes de Justin Bieber par cœur et n'hésite pas à pousser la chansonnette si le cœur lui en dit.

Des vêtements... - Marie-Charlotte Nouvellon

à la coupe de cheveux, il imite au plus près son idole. - Marie-Charlotte Nouvellon

Aujourd'hui, il espère surtout que son idole reprendra bientôt le chemin des tournées, durant lesquelles il entend bien profiter des concerts pour se faire connaître dans sa communauté de fans. Car il l'assure, c'est aussi sa personnalité qu'il admire au-delà de l'artiste. "J'adore sa façon de vivre. Il a eu une passe où il a eu des problèmes avec la drogue, mais là il se tourne vraiment vers la religion, il va bientôt se marier… J'essaie de vraiment coller dans ses pas."

D'ici là, il se prépare à fond pour un jour, peut être, pouvoir se lancer dans l'événementiel avec un petit show en hommage à la star de son cœur.

