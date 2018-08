Maxdonna, le sosie canin de Madonna

Max est un Golden Retriever qui s'est glissé dans la peau de la chanteuse Madonna. Il est le chien adoré du photographe Vincent Flouret. Ce dernier a eu une idée de génie quand il a entrepris de recréer les mythiques pochettes de Madonna, avec Max comme modèle. Les poses emblématiques de la chanteuse sont soigneusement reproduites, fidèles, très ressemblantes à l'originale, et surtout très drôles !

Vincent a commencé à faire des séances de photos avec son animal de compagnie après avoir fait du bénévolat auprès de City Shelters à Los Angeles, où il réalisait des portraits de chiens en studio pour aider l'association à faire adopter les chiens du refuge. Grand fan de Madonna, Vincent a voulu rendre hommage à la diva en créant ces photos avec son meilleur ami à 4 pattes.

La meilleure chose à propos de ce projet, c'est qu'il comprend un aspect caritatif. L'argent récolté sur les copies vendues de "Maxdonna" sera remis à l'association caritative Raising Malawi, l'association même de Madonna qui vise à améliorer la vie des orphelins et des enfants vulnérables au Malawi.



Et Madonna dans tout ça !? A-t-elle vu l'incroyable hommage de Vincent et Max ? Eh bien Oui ! Elle a même posté la couverture "Like a Virgin" sur son compte Instagram. Voici quelques clichés signés Vincent et Max, et retrouvez en plus encore sur sa Page Instagram

Couverture de l'Album "Ray Of Light"



©Vincent Flouret

Couverture du Single "Music"



©Vincent Flouret

Scène du clip "Hung Up"



©Vincent Flouret

Couverture de l'Album "Like a Virgin"



©Vincent Flouret

Scène du clip "Material Girl"



©Vincent Flouret



Couverture de l'Album "True Blue"



©Vincent Flouret



Scène du clip "Vogue"



©Vincent Flouret

Scène du clip "Cherish"



©Vincent Flouret

Scène du film "Recherche Susan Désespérément "



©Vincent Flouret

Couverture du "Harper's Bazaar Magazine"



©Vincent Flouret

Scène du clip "Erotica"



©Vincent Flouret

A LIRE AUSSI.

Madonna de retour au Malawi pour inaugurer un hôpital pédiatrique