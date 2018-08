Grandes marées : attention aux sables mouvants à Dieppe

Le phénomène est relativement nouveau à Dieppe (Seine-Maritime), où en tout cas "il n'avait pas encore été identifié", précise Patricia Ridel, première adjointe de la cité Ango.

Des résurgences d'eau douce entraînent la création de trous de sables aux abords de la plage. Des sortes de sables mouvants qui peuvent rapidement provoquer des enlisements jusqu'aux genoux. "Aucun incident grave n'a été signalé", précise cependant la ville qui se veut rassurante sur la question.

L'eau douce des falaises

"Il s'agit d'un phénomène géologique naturel", précise l'élue. Les falaises qui bordent la plage sont poreuses et leurs nombreuses fissures favorisent l'infiltration des eaux de pluie qui constituent une réserve d'eau douce. Cette eau se déverse ensuite en direction du littoral par des galeries souterraines avant de ressurgir sous la mer. À sa sortie, l'eau remue le sable et crée une dépression, ce qui entraîne ce phénomène de sables mouvants, qui sont découverts lors des forts coefficients de marée comme en ce moment et jusqu'au mercredi 15 août 2018.

Des signalements par précaution

Ces enlisements jusqu'aux genoux peuvent entraîner un risque, en particulier pour les personnes les plus fragiles, comme les enfants ou les personnes âgées, qui n'arriveraient pas à se dégager par leurs propres moyens.

La ville de Dieppe a mis en place une information spécifique pour signaler les zones concernées, au droit du double escalier de la Rotonde à 180-190 mètres des galets. Une bouée rouge a été mise en place pour signaler la présence d'une résurgence. Des panneaux d'informations ont aussi été installés au niveau des postes de secours.