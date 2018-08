Football (Ligue 1) : Caen résiste mais s'incline logiquement au Paris SG

Le match.

Mélange de peur et d'envie, l'entame de match plante évidemment le décor attendu : PSG possède le ballon, Caen s'attelle à bien défendre. Mais Brice Samba, est victime de la première sanction du soir. Sur une relance manquée, le portier normand fait cadeau du ballon à N'Kunku qui envoie Neymar ouvrir le score sans coup férir (10e). La réaction caennaise arrive à la sortie du quart d'heure initial quand sur la première incursion de Deminguet, Tchoukounté reprend de volée et oblige Buffon à la parade (19e). Dans la foulée, Di Maria butte sur un Samba redevenu solide (20e). Mais peu après la demi-heure, c'est encore une perte de balle normande qui permet aux Parisiens de doubler la mise. Oniangue manque son contrôle, Di Maria déborde et centre pour Rabiot qui marque (34e). Le break en poche, PSG gère déjà, Caen reste en souffrance mais ne craque plus avant la pause.

Trois boulettes fatales

Le second acte débute par un coup de chaud sur la défense du PSG. Sur un coup franc parfaitement frappé, Peeters trouve le poteau de Buffon (51e). Les Parisiens laissent plus de large aux visiteurs qui essaient de sortir. Mais les contres n'en sont que plus dangereux, Samba devant sortir la parade devant Di Maria (57e). Une parade puis plus la moindre activité pour le portier caennais qui voit son équipe mieux en jambe et plus convaincante dans les intentions et les transmissions dans cette seconde partie de match. Seul Weah touche le montant à l'orée des cinq dernières minutes sur un tir croisé (84e). Mais le jeune attaquant Parisien profite finalement d'une seconde boulette énorme de Samba pour boucler le score à 3-0 (89e).

Les buts.

10e : Grosse erreur de relance de Samba qui revient sur N'Kunku. La suite est claire : ouverture sur Neymar qui ouvre la marque d'un plat du pied. Punition.

PSG- Caen : 1-0

34e : Nouvelle perte de balle d'Oniangue qui profite à Di Maria. L'Argentin déborde et centre pour Rabiot qui n'a plus qu'à pousser le cuir au fond des filets.

PSG- Caen : 2-0

89e : Sur une passe en retrait, Samba commet une nouvelle énorme erreur qui profite à Weah, le jeune attaquant lui chipe le cuir et marque.

PSG - Caen : 3-0

La fiche.

Mi-temps : 1-0, Arbitre : M. Bastien, spectateurs : 40 000

PSG : Buffon, N'Soki, Marquinhos, Thiago Silva, Dagba, Diarra (Diaby 69e), Rabiot, Bernede, Neymar (Weah 80e), Di Maria (Draxler 69e) , N'Kunku, entr : Thomas Tuchel

CAEN : Samba, Armougom, Genevois, Djiku, M'Bengue (Imorou 46e), Oniangue, Deminguet (Crivelli 62e), Peeters, Fajr, Ninga (Stavitski 78e), Tchoukounté, entr : Fabien Mercadal

Buts : PSG : Neymar (9e), Rabiot (34e), Weah (89e)