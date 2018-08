Convention sur le statut de la mer Caspienne signée par ses cinq pays riverains

Réunis dans le port kazakh d'Aktaou, les responsables de Russie, d'Iran, du Kazakhstan, d'Azerbaïdjan et du Turkménistan ont paraphé ce document qui donne à la mer Caspienne un statut dont elle était privée depuis le dissolution de l'Union soviétique.

L'hôte de la cérémonie, le président kazakh Noursoultan Nazarbaïev, avait déclaré avant la signature que les dirigeants allaient participer dimanche à un "événement historique".

"Nous pouvons dire qu'un consensus sur le statut de la mer a été difficile à atteindre et qu'il a pris du temps, les pourparlers se sont échelonnés sur 20 ans et ont nécessité des efforts importants et conjoints des parties impliquées", a-t-il ajouté.

Le président russe Vladimir Poutine, puissance favorable à cet accord, a évoqué une convention dont la "signification fera époque" et plaidé pour une plus grande coopération militaire pour les pays de la mer Caspienne.

L'accord devrait aider à apaiser les tensions existant de longue date dans la région, qui recèle de vastes réserves d'hydrocarbures, estimées à près de 50 milliards de barils de pétrole et près de 300.000 milliards de m3 de gaz naturel.

Selon le Kremlin, l'accord préserve la plus grande partie de la Caspienne en tant que zone partagée, mais partage entre les cinq pays les fonds marins et les ressources sous-marines.

Selon le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Grigori Karassine, la Caspienne bénéficiera d'un "statut légal spécial" : ni mer, ni lac, qui ont tous deux leur propre législation en droit international.

Le sommet de dimanche à Aktaou au Kazakhstan est le cinquième du genre depuis 2002, tandis que se sont tenus plus de 50 réunions ministérielles et techniques depuis la dissolution de l'URSS, qui a placé quatre nouveaux pays sur les rives de la Caspienne.

Si cet accord va "étendre les possibilités de coopération" entre les cinq Etats bordant la Caspienne, certains pays risquent d'en sortir davantage gagnants que d'autres, selon Ilham Shaban, président du groupe de réflexion Caspian Barrel.

Le Turkménistan, un des pays les plus fermés de la planète, a ainsi proclamé le 12 août "Journée de la mer Caspienne" en l'honneur du futur accord, affichant ainsi son enthousiasme.

A LIRE AUSSI.

Accord Russie-Turquie-Iran sur la création de zones sécurisées en Syrie

Kazakhstan: l'opposant Abliazov part en croisade contre le régime

Syrie: Moscou et Ankara discutent d'un cessez-le-feu

Syrie: Trump exhorte la Russie à contenir le régime et l'Iran

Après six mois au pouvoir, où en sont les promesses de campagne de Trump?