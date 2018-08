Football (Nationale 2) : Granville et Oissel débutent par une victoire ! 

Oissel- Boulogne Billancourt : 3-1

Le promu normand a donc idéalement débuté son périple qui doit l'emmener cette saison vers le maintien au 4e niveau du football hexagonal. Pourtant, le demi millier de spectateurs présent a d'abord froncé les sourcils dès la 7e minute où Geran est venu ajuster Coulibaly après une perte de balle dans l'entrejeu Oisselien. Un coup dur finalement salvateur puisqu'il remet les Normands dans le sens de la marche, Abdelmoula et Séné matérialisant un premier acte de belle facture, permettant aux leurs de regagner les vestiaires en avance (35e, 44e). La seconde période voit Boulogne tenter de revenir mais l'unité normande permettait à Coulibaly de préserver son but inviolé. Au contraire, ce sont mêmes les hommes de Djoubri qui se sont mis définitivement à l'abri sur un troisième but de Odumosu, permettant aux locaux de passer un dernier quart d'heure serein.

Oissel : Coulibaly, Pelletier, K. Mendy, Dopud, Houla, Séné (Lemaitre, 73e), Dia (J.-P. Mendy, 63e), Dembélé (Benzia, 90+1), Abdelmoula, Odumosu, Ouadah, entr : Romain Djoubri.

Buts : Oissel : Abdelmoula (35e), Séné (44e), Odumosu (74e), Boulogne : Geran (7e).

Granville- Furiani : 3-2

Rien ne fut aisé pour Granville face Furiani, nouveau venu dans le groupe C cette saison. Pourquoi ? Parce que d'abord, Granville n'est pas prêt, loin s'en faut. Si les Manchois ont idéalement lancé leur match par un splendide but de Blondel (3e), l'affaire s'est ensuite corsée et il a fallu un excellent Verplanck dans le but local pour préserver l'avance jusqu'à la pause. La seconde période elle, est rapidement devenue folle. Avant l'heure de jeu, les Corses égalisent (54e) mais rapidement, un "csc" redonne l'avantage aux Granvillais (75e), avantage éphémère puisque Furiani revient à nouveau dans les débats (2-2, 78e). Le stade Louis-Dior s'en remet alors à un exploit de dernière minute, Feneuil profite d'un ballon par dessus la défense pour venir battre le gardien visiteur et offrir la victoire aux normands (3-2, 90e).

Écoutez la réaction de Johan Gallon, entraîneur de Granville :

Granville : Verplanck, Conan, Barbier, Doumbia, Benyahia, El Jeld, T. Théault, Blondel, Behma, Lamrabette, R. Théault, Feneuil, Fernandes, Jatta, Beaulieu, Garel, entr : J. Gallon

Buts : Granville : Blondel (3e), csc (75e), Feneuil (90e); Furiani : Kamondji (54e), Leuchi (78e).