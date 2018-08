Calvados : quatre blessés dans une collision

Une collision entre un engin agricole et un minibus a eu lieu samedi 11 août 2018 sur la commune de Blangy-le-Château (Calvados). L'accident s'est produit vers 17 heures.

Un blessé grave

Six personnes sont impliquées dans la collision, une personne a été gravement blessée et trois plus légèrement.

Les blessés ont tous été transportés à l'hôpital de Lisieux.

