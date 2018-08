Moins d'accidents et moins morts sur les routes de la Manche

Sur les routes de la Manche, par rapport à l'ensemble de l'année 2017, les chiffres de la sécurité routière sont encourageants depuis le début de l'année 2018.

Depuis le début de l'année on déplore malgré tout 17 tués, c'est quatre de moins que pour l'ensemble de l'année 2017. On dénombre 279 accidents en 2018 contre 311 l'année passée, et 357 blessés en 2018 contre 379 pour l'année 2017

Baisse du nombre de tués sur les routes en France

Le nombre de morts sur les routes de France a encore baissé en juillet, -5,5 % avec 324 tués, soit 19 de moins que lors du même mois en 2017, selon la Sécurité routière. Une baisse amorcée depuis déjà quelques mois.