Une longère en feu dans la Manche

Jusqu'à 25 sapeurs-pompiers ont été engagés dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 août 2018, entre 22h30 et deux heures du matin, sur l'incendie d'une longère de 40 mètres, au Lieu-dit la Fossardière, sur la commune de Couvains, entre St Lô et Carentan (Manche) : lorsque les pompiers ont été appelés, une partie de la toiture et les combles étaient la proie des flammes, ainsi qu'une partie de stockage de bois et de fourrage.

Les deux adultes qui résidaient dans cette maison, ont dû être relogés.