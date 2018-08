Calvados : interpellée pour vol en récidive elle injurie les policiers

Dominique Galante âgée de 52 ans a été jugée par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) mercredi 8 août 2018. Cinq infractions lui étaient reprochées : tentative de vol, vol, violence en état d'ivresse, rébellion et outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, ceci à Douvres la délivrande et saint aubin sur mer le jeudi 26 avril 2018. À l'issue de l'audience où elle a brillé par son absence la prévenue écope d'une peine de prison ferme.

La police intervient à deux reprises

C'est à deux reprises que la police municipale est appelée pour la même personne ce jour-là. À 11 heures, elle déclenche l'alarme du magasin Super U de Douvres la délivrande, avec, cachés sous ses vêtements, un blouson et deux pantalons pour une valeur totale de 130,92 euros. À 12h30 c'est dans un dépôt-vente de Saint Aubin sur mer que la vendeuse la surprend, sortant de la cabine d'essayage avec des vêtements dissimulés sous les siens. La sommant de rendre les habits, la commerçante reçoit un coup de pied. À l'arrivée de la même brigade, la prévenue est très agitée et virulente. Refusant les menottes et l'éthylomètre elle a un discours particulièrement grossier à l'encontre des agents.

"Quand je bois je deviens cinglée"

Dégrisée, elle reconnaît les faits : "chaque fois que je bois un verre je deviens cinglée" Bien connue de la justice, son casier judiciaire porte mentions d'usage de stupéfiants, de vols aggravés et d'outrages. La procureure requiert 6 mois de prison ferme.

Dominique Galante écope de deux mois de prison ferme et devra s'acquitter de 500 euros de dédommagement auprès des commerces et de 300 euros de préjudice moral envers l'un des policiers.