À Rouen, des ateliers créatifs pour aider les migrants à s'intégrer

Au Labo Victor Hugo de Rouen (Seine-Maritime), une atmosphère studieuse règne ce samedi 4 août 2018. Sur les tables disposées en U, le matériel de dessin est étalé, prêt à servir. Derrière elles, une dizaine de migrants s'applique à reproduire un tableau de son choix, principalement issu des fonds des musées de la métropole.

Ateliers artistiques et visite de musée

Cette initiative solidaire est à mettre un crédit de l'association Welcome Rouen Métropole. Adriana Massé, accompagnée de bénévoles, est allée à la rencontre des services publics locaux dans le but de concevoir une nouvelle forme d'accueil, centrée sur la sensibilité et l'esthétique.

Résultat d'une séance de création organisée par l'association. - Alexis Delacvivier

Sur une semaine, un dispositif artistique complet a été pensé, avec le soutien des musées métropolitains et le Labo Victor Hugo. Ainsi, une visite commentée de huit œuvres des fonds du musée des Beaux-Arts a été proposée à une douzaine de migrants mercredi 1er août 2018. Trois ateliers créatifs ont suivi les jours d'après dans les locaux du Labo avec pour but de réaliser deux reconstitutions collectives, la première théâtralisée, avec costumes et accessoires, et la seconde avec pinceaux et crayons.

Présentation de son œuvre par un jeune migrant lors d'un atelier artistique, au Labo Victor Hugo Rouen. - Alexis Delacvivier

Rompre la monotonie de l'attente et s'ouvrir sur son lieu de vie

L'objectif principal est de permettre à des personnes présentes durablement sur un territoire de s'inscrire dans des projets collectifs. Les journées des migrants étant souvent rythmées par des allers-retours vers les administrations (Préfecture, Conseil départemental) sans autre forme d'intégration à la ville ni de perspective sur ses potentiels. Ici, il s'agit d'abord d'occuper des journées trop souvent faites d'attentes mais aussi de créer du lien entre des personnes primo arrivantes avec leur nouveau cadre de vie, parfois temporaire, parfois durable.