Manche : 30 ambulances des sapeurs-pompiers renouvelées en trois ans

Le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) de la Manche vient d'acquérir sept nouveaux VASV (Véhicules de Secours et d'Assistance aux Victimes), ils sont destinés aux centres de secours d'Avranches, Beaumont-Hague, Carentan, Coutances, Pontorson, Tourlaville et Villeudieu-les-Poëles.

41 % de la flotte renouvelée

Depuis trois ans, 30 véhicules de ce type ont été renouvelés soit 41 % de la flotte. Le département de la Manche compte aujourd'hui 73 véhicules de secours et d'assistance aux victimes. Des ambulances, dont la conception a été effectuée en concertation avec les sapeurs-pompiers. Le secours à personne représente 80 % des interventions effectuées par les sapeurs-pompiers manchois. Ces véhicules parcourent 900 000 kilomètres chaque année.

Le renouvellement du parc se poursuivra au-delà de l'année 2018.