Athlétisme: Bosse qualifié pour les demi-finales au 800 m à l'Euro

Ayant failli tomber dans la ligne droite opposée alors qu'il accélérait, Bosse est resté au contact des premiers pour contrôler dans les 100 derniers mètres.

"Ca passe avec de grandes difficultés. J'ai enchaîné les mauvais choix. Il va falloir que je sois beaucoup plus lucide et judicieux dans mes décisions demain", a expliqué à chaud Bosse (26 ans).

"Quand j'étais enfermé, je n'ai pas paniqué. J'ai vu qu'il y avait une armada autour de moi. J'ai eu peur de me faire disqualifier avec des bousculades. J'ai préféré attendre et passer à l'extérieur, et je n'aurais pas dû", a ajouté le natif de Nantes.

Le jeune (20 ans) Gabriel Tual, cinquième (1:47.26) de la 4e et dernière série remportée en 1 min 46 se 31/100 par le Polonais Adam Kszczot, vice-champion du monde, a été éliminé.

