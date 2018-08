Dieppe : la foire prend ses quartiers sur les pelouses du front de mer

C'est toujours un moment très attendu de l'été dieppois (Seine-Maritime). La fête foraine a investi les pelouses de la plage pour 15 jours de manèges, stands de tir et autres churros…

Plus de 180 stands et manèges s'installent sur ce site si particulier, "la plus belle foire de France", à en croire Romain Mallard, le président du comité de festivités de Dieppe.

Nouveauté cette année pour bien profiter de la vue, le retour d'une grande roue flambant neuve de plus de 30 mètres de haut. Cela fait 10 ans qu'il n'y en avait plus eu sur la foire dieppoise.

Des nombreux événements

Pour faire vivre la foire pendant 15 jours, de nombreux événements sont organisés : un feu d'artifice pour l'ouverture vendredi 10 août, une parade circus samedi 11 août, des tarifs réduits le jeudi 16 août. Honneur aux enfants le samedi 18 et le dimanche 19 août avec des animations autour des Minions, de la Reine des Neiges ou de Pat' Patrouille. Et puis dimanche 26 août pour la clôture, chaque manège sera à deux euros.