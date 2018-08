Calvados : il n'a pas volé quarante euros, il les a "trouvés"

Johan Martin âgé de 35 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) mercredi 8 août 2018 pour vol en récidive, faits commis dans l 'agglomération caennaise en février 2018.

Il s'empare des deux billets de vingt euros

Au bureau de poste de la Guériniére, quartier situé au sud de Caen, une dame retire quarante euros. L'employée dépose deux billets de vingt euros sur le guichet, et le temps que la cliente signe le bon de retrait, les billets ont disparu. La vidéosurveillance identifie l'homme qui affirme les avoir trouvé par terre. Ayant restitué l'argent, il semble étonné de se retrouver devant les magistrats. "Vous les avez rendus quand vous avez été reconnu", lui fait remarquer la présidente.

"Casier judiciaire noir comme une nuit sans lune"

C'est la vingt-huitième fois que le prévenu comparait devant un tribunal. Sa dernière peine d'incarcération a été purgée en juin 2018 et lui-même estime avoir passé une dizaine d'années derrière les barreaux (vol en réunion, vols aggravés, outrages, rebellions, violence sur mineur, violence en réunion, escroquerie, détention de stupéfiants...). Palmarès qui fait dire à la procureure Carole Etienne, "votre casier judiciaire est noir comme une nuit sans lune !" Elle lui rafraîchit également la mémoire quant aux faits : "non seulement vous n'avez pas trouvé les billets par terre, mais ils n'étaient pas non plus sur le guichet, mais derrière, on vous voit vous pencher". Six mois ferme sont requis, compte tenu de ses antécédents.

Johan Martin écope de trois mois de prison ferme toutefois aménageables.