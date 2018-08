Votre horoscope signe par signe du Vendredi 17 Août

Bélier

Vous serez totalement à l'écoute de l'autre. Vous êtes le compagnon idéal avec un sens de l'abnégation poussé à l'extrême. Sachez toutefois garder certaines distances. Évitez de trop vous imprégner.

Taureau

Le ciel est complètement dégagé. Rien n'est empêché et tout vous sourit. De très nombreux rendez-vous aujourd'hui qui serviront votre communication. Toutes les couleurs d'un arc-en-ciel exorcisant le passé.

Gémeaux

Vous avez un style réellement robuste. Vous êtes le bâton de vieillesse idéal. Vous restez fidèle à vos engagements familiaux et amicaux. Vous avez toujours la parole réconfortante.

Cancer

Vous aimez retenir la vie dans toute sa splendeur. Les relations humaines sont réellement votre tasse de thé, que dis-je ! Votre théière.

Lion

Quelques questions en suspens. Vous aurez à vous affronter à des casse-tête épouvantables car il faudra subtilement gérer les susceptibilités. Difficile de faire avancer les mentalités.

Vierge

Les astres sauront judicieusement faire appel à votre bon cœur. Même en vue d'une défiscalisation, un petit coup de main à une association ou à une fondation sera l'une des priorités du moment.

Balance

Dans le fond, vous aussi vous pensez qu'il est assez facile et encore plus utile de se montrer généreux. Certaines images dilatent les cœurs et vous amènent à une digne révolution fraternelle.

Scorpion

Vous avez le besoin de vous consacrer à quelques activités sportives. Le zèle manque parfois. Loin des entraînements des militaires américains et de la " hit boxe ", vous aurez soin d'y aller progressivement. Enfin la voie de la sagesse.

Sagittaire

Vous ne manquez pas d'inspiration ; les muses vous animent. Vous allez pouvoir enfin achever une somme de travail qui traîne depuis un certain temps. Il est vrai que parfois on est à sec et rien n'arrive. Profitez en les vannes sont ouvertes.

Capricorne

Vous êtes préoccupé pour des histoires personnelles qui vous empêchent de vivre normalement. Engagements financiers qui relèvent de la haute voltige. Vous craignez et à juste titre de ne pas pouvoir assumer vos engagements.

Verseau

Quelques désirs de changer de domiciles. Pourquoi pas. Simplement il faut mûrir votre projet et ne pas succomber à de dangereux coups de tête

Poissons

Très créatif aujourd'hui, la dynamique est très forte. Vous rivalisez d'imagination afin de toujours vous renouveler ; vous avez l'impression d'être sur la bonne voie ; c'est probablement la réalité. Vous ne manquez pas de ressort.