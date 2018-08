Décès de Josette Travert, ancienne présidente de l'université de Caen

"C'est avec une vive émotion que j'ai appris la disparition brutale de Josette Travert, élue de Caen et Caen-la-Mer. Sa rigueur, son engagement et ses qualités humaines étaient appréciés de tous." C'est par ces quelques mots que Joël Bruneau, maire de Caen (Calvados), a tenu à rendre hommage à l'ancienne présidente de l'université de Caen, décédée mardi 7 août 2018.

