Tests médicaux : à Caen, le centre Baclesse recherche des volontaires

Le service de recherche clinique du Centre François Baclesse de Caen (Calvados) participe à deux études sur le cancer du sein (étude CANTO) et le cancer de la prostate (étude COG-PRO). Ils veulent connaître les effets secondaires des traitements, leur impact sur la mémoire, sur la concentration et, plus globalement, sur la qualité de vie.

Des hommes et femmes recherchés.

Une cinquantaine d'hommes et de femmes est recherchée d'ici fin décembre 2018. La caractéristique commune aux hommes et aux femmes pour pouvoir participer et de ne jamais avoir eu de cancer. Les hommes doivent avoir plus de 70 ans et les femmes doivent avoir un âge compris entre 45 et 69 ans. Lors de ces études, les interrogés devront répondre à des questionnaires et faire des tests de mémoire/rapidité.

Des femmes, entre 45 et 69 ans, qui n'ont jamais eu de cancer sont recherchées - Centre François Baclesse

Des hommes, de plus de 70 ans, qui n'ont jamais eu de cancer sont recherchées - Centre François Baclesse

Contactez Chantal Rieux : 02 31 45 51 44 / c.rieux@baclesse.unicancer.fr ou Aurélie Capel : 02 31 45 50 02 / a.capel@mail.baclesse.fr