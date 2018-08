Une incroyable course de billes dans les dunes

Voilà de quoi donner des idées pour tout ceux qui se rendront à la plage cet été. Léo Elso a construit un incroyable circuit dans les dunes d'Alkmaar aux Pays Bas. Long de 230 mètre, avec un dénivelé de 40 mètres, 12 billes réalisent une course palpitante !

Des fourches, des slaloms, des halfpipe, des entonnoirs et des tremplins. Un circuit qui ne manque de rien ! Une course hypnotique, filmée, et commentée... on vous laisse apprécier :