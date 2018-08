Les commerçants de Caux Seine Agglo s'unissent

Le projet était dans les cartons depuis plus d'un an. Il s'est finalisé en juillet 2018. Les unions commerciales de Caux Seine Agglo (Bolbec, Lillebonne, Port-Jérôme-sur-Seine et Terre-de-Caux, en Seine-Maritime) s'unissent en fédération. Elles se rassemblent au sein de Co'T Seine. L'objectif est clair : s'unir pour être plus fort. Les commerces de centre-ville veulent marquer leurs différences pour concurrencer directement les magasins de périphéries.

Écoutez Stéphanie Dehondt, présidente de Co'T Seine et présidente de l'Union commerciale de Lillebonne :

Des chèques cadeaux communs

Chaque union commerciale reste indépendante. Co'T Seine va proposer des offres communes. Cela commercera par un chéquier cadeaux (à partir du samedi 15 septembre 2018) utilisable dans tous les commerces adhérents sur Bolbec, Lillebonne, Port-Jérôme-sur-Seine et Terre-de-Caux. Devrait suivre une carte de fidélité commune. Un test devrait être effectué dans un premier temps entre les unions commerciales de Lillebonne et de Terre-de-Caux. Une page Facebook de Co'T Seine va voir le jour début septembre 2018.