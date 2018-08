À Rouen, le magasin de cannabidiol fermé par la police

Ces boutiques de CBD, le cannabidiol, un principe actif du cannabis, tombent désormais comme des mouches.

Après deux fermetures récemment prononcées dans l'Eure, la boutique de Rouen (Seine-Maritime) a été perquisitionnée, mardi 7 août 2018. "Nous venons contrôler les produits qu'ils proposent à la vente", indique sur place le commissaire Nicolas de Golmard, chef de la sûreté départementale de Seine-Maritime.

Ces boutiques, qui proposent des marmelades, des infusions ou du thé, mettent en avant les effets bénéfiques sur l'anxiété ou la douleur. Ces produits devaient, pensaient les gérants, ne pas contenir plus de 0,2 % de THC (l'agent psychotrope du cannabis). Mais c'est là que le bât blesse. Dans une note adressée aux procureurs de la République par le ministère de la Justice, il est précisé que cette teneur en THC s'applique "à la plante de cannabis et non pas au produit fini qui en serait issu". Pour faire simple, "Il est interdit de vendre des produits qui contiennent du THC", précise Nicolas de Golmard, même en infime quantité, sous peine d'être poursuivi pour trafic de stupéfiant.

Les magasins du Havre sur la sellette

Au Havre (Seine-Maritime), deux magasins de CBD ont aussi ouvert récemment et sont désormais menacés. Une source policière nous confirme que des enquêtes ont été ouvertes par le procureur de la République du Havre mais que les policiers n'en sont pas encore au stade des perquisitions. Cyrille Bjaoui, à l'origine de l'enseigne Weed Corner, confirme s'attendre à ces perquisitions et "prépare son dossier avec son avocat". Il est prêt à poursuivre son activité en vendant uniquement des produits qui ne contiendraient pas du tout de THC.

Il reviendra à chacun des parquets, Rouen, le Havre et Évreux, de décider des suites judiciaires éventuelles. Les peines prévues par le code pénal pour trafic de stupéfiant peuvent être de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.