Le Pavillon à Caen lance un appel à témoignage

Le Pavillon est un bâtiment historique à Caen (Calvados). C'est l'une des dernières traces visibles du passé portuaire de la ville. Le Pavillon est aujourd'hui un espace qui est utilisé de plusieurs façons différentes. C'est aujourd'hui un lieu public et gratuit dédié à l'architecture, l'urbanisme et le paysage. Les nouveaux occupants du Pavillon, "l'équipage" cherche désormais à retracer l'histoire du lieu et cherche à s'appuyer sur des archives, journaux, photos et souvenirs. Tout ce qui pourrait aider est le bienvenu. "Le bâtiment du Pavillon témoigne d'une histoire riche et intense de ce territoire depuis près d'un siècle. Trace précieuse de l'activité maritime, il reste néanmoins encore méconnu. Aidez-nous à retracer son histoire !", précise Nathalie Montigné, la directrice du Pavillon.

Une ancienne gare maritime

Le Pavillon a été de 1835 à 1939 l'ancienne gare maritime de la liaison Caen-Le Havre qui était traversée par des bateaux à vapeur. Elle a été gérée par plusieurs entreprises différentes depuis sa création.

Pour contacter le Pavillon : contact@lepavillon-caen.com ou 02 31 83 79 29.