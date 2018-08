En Égypte, un zoo fait passer un âne pour un zèbre

Dans un Zoo du Caire, un jeune homme a découvert que deux zèbres n'en étaient finalement pas. En effet, les employés du zoo avaient tout bonnement peint des rayures noires sur la pauvre bête.

Sur son compte Facebook, Mahmoud A. Sarhan a publié une photo de l'animal, la tête dégoulinante de peinture.



Mahmoud écrit : "Ils sont tellement stupides qu'ils ont amené un âne local et l'ont peint pour ressembler à un zèbre."



Un Bad Buzz pour le Zoo, qui pourtant, persiste et signe.

Le jeune homme a vu sa publication partagée des milliers de fois en Égypte, avant de passer les frontières et devenir virale. Les journaux locaux ont souhaité interroger le directeur du Zoo, qui réagit en expliquant qu'il s'agissait bel et bien là d'un Zèbre, et non d'un Âne déguisé en Zèbre.

À titre de comparaison, voici la photo d'un VRAI zèbre :



Ce Zoo n'est pas le seul à avoir fait dans la supercherie. En 2009, un zoo de Gaza a tenté de faire la même chose, faute d'avoir un budget nécessaire pour alimenter convenablement de vrais zèbres.

Un autre Zoo est allé encore plus loin, en faisant passer un chien, pour un lion. Cette fois, pas de maquillage, mais une énorme perruque sur mesure pour donner à ce gros toutou, l'aspect d'un félin. Problème… Le félin s'est mis à aboyer devant un petit garçon de 6 ans qui avait révélé l'affaire. Plus tard, le zoo a été contraint de fermer faute de visiteurs. Les clients n'ont pas apprécié de se faire rouler…