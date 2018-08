Cyclisme : Pierre-Luc Perichon (Fortuneo-Samsic) s'adjuge la Polynormande 2018 ! 

Dès le départ réel, les tentatives de fuite se succèdent et après une vingtaine de kilomètres parcourus, Handley (Madison), Latham (One Pro), Leinau (Team Sauerland) suivis de Périchon (Fortunéo) et Gouault (Roubaix-Lille) parviennent à creuser un premier écart conséquent. Rapidement ; Van Der Ploeg (Madison), Leveau (Delko Marseille) ainsi que Duval (AG2R La Mondiale) rejoignent ce groupe initial et l'entente impeccable conduit à une augmentation rapide de l'écart, le peloton ayant décidé cette fois, de laisser partir à hauteur du 40e kilomètre pour atteindre un écart de 4'50'' après 80 ces 168 kilomètres prévus sur le circuit de 12,5 km autour de Saint-Martin de Landelles. Le peloton sent alors le vent du boulet et tente de remettre la main sur la course, c'est alors une superbe course poursuite qui s'entame avec Cofidis en "chasseur en chef" et un groupe de tête qui... tient tête justement !

Les Normands en jambes !

Le dernier tour arrive et seuls Perichon (Fortunéo) et Gouault (Roubaix-Lille) résistent encore au peloton pour quelques secondes. Le peloton ne parvient à faire la jonction, Perichon et Gouault faisant preuve d'une magnifique abnégation et c'est finalement Pierre-Luc Périchon (Fortuneo-Samsic) qui s'impose devant le local Pierre Gouault (Roubaix-Lille Metropole). C'est Lorrenzo Manzin (Vital Concept Cycling Club) qui complète le podium.

A LIRE AUSSI.

Cyclisme (Coupe de France) : le Normand Alexis Gougeard (AG2R) remporte la 38e Polynormande !