Football (Ligue 1) : Caen termine sa préparation en restant hermétique à Groningen

Le match.

Les premiers instants sont à l'avantage des locaux qui monopolisent le cuir mais n'inquiètent pas pour autant Samba. Le premier essai de la partie est à mettre à l'actif de Ninga, sans danger pour Padt, le portier de Groningen (16e). Les Caennais accélèrent alors et il faut un Zeefuik inspiré pour venir contrer une frappe de Ninga (21e). La réponse batave est toute aussi tranchante, Djiku venant mettre Van Weert en échec in-extremis (26e). La seconde partie de cet acte initial demeure sérieuse dans le jeu, notons toutefois un coup dur pour Caen avec la sortie sur blessure de Sankoh (adducteur), potentiellement prévu pour remplacer Guilbert suspendu, la semaine prochaine à Paris (33e).

Caen plus serein

Entré à la place de Fajr à la pause, Rodelin tente de s'illustrer sans attendre mais sa tête file au dessus du but (52e). A l'instar de Rodelin, Crivelli à peine entré en jeu, exécute un enchaînement contrôle-volée qui manque de peu le cadre (66e). Les Hollandais eux, ne s'approchent plus guère du but de Samba, plutôt tranquille dans cette seconde période. Les minutes passent et le portier local doit encore intervenir, sur une nouvelle tête dangereuse de Rodelin servi par Peeters (72e). Caen maîtrise globalement son sujet à l'orée du dernier quart d'heure mais ne parvient pas à faire la différence, se résignant finalement à terminer la préparation comme elle avait débuté : par une parité vierge.

Place désormais à la semaine de travail en attendant dimanche prochain 12 août et l'entrée en matière en Ligue 1, au Paris Saint-Germain (21h).

La fiche.

CAEN : Samba, Sankoh, Guilbert, Djiku (Marega 85e), M'Bengue (Imorou 60e) , Oniangué, Peeters, Fajr (Rodelin 46e), Ninga (Stavitski 70e), Bammou, Tchoukounté (Crivelli 60e), entr : Fabien Mercadal