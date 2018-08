Football : c'est le grand jour pour Quevilly Rouen Métropole à Laval

Après une reprise effectuée le 29 juin 2018 et pas moins de cinq matchs amicaux (trois matchs nuls pour deux défaites), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) débutent vendredi 3 août 2018 le championnat de National. QRM se déplace à Laval (Mayenne) à partir de 20 heures.

C'est donc le jour J pour les joueurs de Manu Da Costa après une saison passée en Domino's Ligue 2. Ils retrouvent le championnat de National un peu plus d'un an après l'avoir quitté.

Un adversaire de taille

Comme annoncé par le président Michel Mallet, l'objectif sera de remonter directement au niveau supérieur mais déjà, lors de la première journée, c'est un adversaire de taille qui va se dresser devant les Normands. Laval a comme objectif de remonter, lui aussi, en Domino's Ligue 2.

Tout comme QRM, l'effectif de Laval a beaucoup bougé avec pas moins de dix nouvelles arrivées dans lesquelles on va retrouver un élément bien connu du club Rouge et Jaune, Alioune Ba, prêté par Amiens et qui avait contribué à la montée de QRM lors de la saison 2016-2017.

"Tous les matchs seront compliqués", d'après Manu Da Costa

Pour Manu Da Costa, "ça sera une belle entrée en matière, c'est un gros concurrent tout de suite, ils n'arrêtent pas de recruter des joueurs et contre un favori à l'extérieur c'est un gros morceau d'entrée mais en National, tous les matchs seront très compliqués".