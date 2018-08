Un nouveau gymnase à Saint-Romain-de-Colbosc

C'est un coup dur pour les collégiens et les associations sportives de la communauté de communes Caux Estuaire. Le 16 mai 2018, un pignon de toiture du gymnase communautaire, situé près du collège, a cédé. Conséquence directe : la salle a été fermée. Elle n'a pas rouvert depuis. Et pour cause : la toiture est en très mauvais état et risque à tout instant de s'effondrer. Un expert a ordonné sa destruction. Les travaux de démolition vont débuter le 16 août 2018. Des travaux seront toutefois réalisés sur le petit gymnase pour que Saint-Romain-de-Colbosc ne se retrouve pas sans salle de sport.

Écoutez Jocelyne Guyomar, vice-présidente de Caux Estuaire en charge des communautés éducatives, de la vie sociale et des loisirs :

Un nouveau gymnase déjà dans les cartons

Le mauvais état du gymnase de Saint-Romain-de-Cobosc n'est pas vraiment une surprise pour les élus de Caux Estuaire. Il a été inauguré en 1973. Depuis quelques années, un projet de nouveau gymnase est dans les cartons. Le dossier était même bien avancé. Il manquait juste les fonds et l'emplacement. La fermeture et la démolition du gymnase actuel précipitent donc le dossier.

Livraison d'ici trois ans

Le lundi 2 juillet 2018, un contrat de territoire a été signé entre Caux Estuaire, la région Normandie et le département de Seine-Maritime, actant la construction d'un nouvel équipement. Les travaux sont estimés à 2,4 millions d'euros. Le département accordera une aide de 482 000 euros et la région 150 000 euros. Reste maintenant à trouver un lieu d'implantation qui doit rester proche du collège. Le projet (salle polyvalente et ses locaux annexes comme les vestiaires et les locaux techniques) doit voir le jour d'ici trois ans.