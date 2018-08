Camion Cross : Lessay accueille la 3e manche de Coupe de France ! 

Une année très spéciale que cette année 2018 pour les organisateurs normands de l'épreuve puisque ces derniers fêtent le 30e anniversaire de vie de ce sport sur le circuit. Au menu, de nombreuses animations, ce samedi 4 août avec une démonstration de cascadeurs, un feu d'artifice ou encore un défilé en ville, à Lessay en fin d'après midi et en soirée, mais aussi et surtout, pendant deux jours, des dizaines de courses acharnées pour aller chercher les podiums de trois catégories, Léger, Cross et la catégorie reine, les Super-Cross.

Courses endiablées, spectacle garanti et 30e anniversaire de l'épreuve

Ce sont ainsi 36 pilotes qui s'affronter durant cinq manches avant que les finales et la nouveauté de la saison, la super finale qui voit les quatre premiers des catégories Cross et Super Cross se défier dans une ultime course effrénée. Les Normands seront eux aussi dans les bons coups.

En Cross, Fabien Néel compte bien confirmer sa première place actuelle au classement tandis que François Fréret et Joël Letousey en Super Cross, chercheront clairement le podium final. François Fréret, justement, a évidemment une petite idée derrière la tête au moment de poser son Mack dans son jardin :

Les classements avant Lessay

Légers : 1- Marie (Renault) 128 pts, 2- Bourbouloux (Iveco) 100 pts, 3- Raynaud (Iveco) 100 pts...

Cross : 1- Fabien Néel (Manche, Scania) 120 Pts, 2- Haristoy (DAF) 119 Pts, 3- Grand (Renault) 104 Pts...

Supercross : 1- Chamoulaud (Scania) 110 Pts, 2-Sadry (Volvo) 106 Pts, 3-Peytour (Volvo) 103 Pts, 4- Joël Letousey (Manche, Renault) 97 Pts (...) 8- François Fréret (Manche, Mack) 49 Pts...

