Rouen : cinq associations veulent se regrouper dans un même lieu

Ensemble on est plus fort. C'est le leitmotiv qui est à l'origine du projet "Métastructure" qui comprend cinq associations installées à Rouen (Seine-Maritime). Elles ont décidé de se réunir dans un seul et même lieu d'ici la fin de l'année 2018.

"Nous avons les mêmes valeurs"

L'idée vient d'une envie commune du Café couture et du Glitch Lab qui collaborent déjà ensemble depuis deux ans. "Ici, nous sommes un peu à l'étroit puisque nous n'avons que 50 m²", explique Sergine Gallenne, administratrice du Café couture. D'où l'idée de déménager dans un espace plus grand.

"En réfléchissant, nous avons aussi au contact avec Zéro déchet Rouen et le Repair café et nous ne nous sommes demandé, pourquoi ne pas tous déménager ensemble car nous avons les mêmes valeurs", poursuit Sergine Gallenne qui a été rejoint dans ce projet par un collectif de développeurs web.

Ces cinq associations recherchent actuellement un lieu entre 300 et 500 m². "L'idée serait qu'il y ait un grand fablab avec les machines du Café couture, du Glitch Lab et celles du Repair café, détaille Sergine Gallenne. Mais aussi des bureaux pour les développeurs web, des salles de réunion que l'on puisse louer à d'autres associations et un café associatif."

Des loyers élevés

Pour ce nouveau lieu, les associations souhaitent rester à Rouen, "et dans l'idéal, dans le centre car nous avons tous nos adhérents". Mais les recherches pour trouver un lieu aussi vaste sont compliquées. Les associations sont en contact avec la Ville, la Métropole et en appellent aussi aux bailleurs privés.

L'objectif pour ces associations : mutualiser leurs moyens alors que "les loyers sont très élevés", notamment en centre-ville. L'emménagement dans ce futur lieu est espéré avant la fin de l'année 2018.