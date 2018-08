À 10 ans, Clark Kent bat un record de Michael Phelps détenu depuis 23 ans

Clark Kent ne porte pas de cape ni de caleçon par-dessus son pantalon, juste un maillot de bain et ça lui suffit. Jeune nageur américain de 10 ans, surnommé Superman, il a battu un record vieux de 23 ans, établi par Michael Phelps au même âge sur le 100 mètres papillon lors d'une compétition. Cela s'est passé au Far Western Long Course Championship

Le sportif le plus médaillé des Jeux olympiques s'est fait voler son record pour une petite seconde. Clark Kent a en effet réalisé un temps de 1'09''38. Avec un tel record, le jeune prodige de la natation vise déjà Paris 2024 ou Los Angeles 2028. " Ce record m'a motivé à continuer à nager, à continuer à faire des efforts et à faire tout ce que je peux pour atteindre ce niveau d'élite ", explique le jeune garçon, qui joue aussi du piano et pratique les arts martiaux. " Ce garçon ne ressemble à aucun autre jeune homme que j'ai entraîné ", a commenté son coach, Dia Riana. Superpouvoir ou super talent, désormais le monde de la natation attend le jeune Clark Kent au plus haut niveau.