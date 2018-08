Un début de saison estivale prometteur pour le Calvados

Le soleil normand séduit. La Normandie est l'une des deux régions de France qui a attiré le plus de personnes en juillet 2018. Hervé Lebel, président de l'Office du tourisme de Caen la mer (Calvados), qualifie le début de saison de "bonne voire très bonne pour certaines professions".

La fréquentation touristique a augmenté, passant de 25 % d'opinion favorable en 2016 et 2017 à 50 % d'avis favorables en juillet 2018. Les touristes sont principalement étrangers sur le littoral calvadosien. "On sent un retour massif de la clientèle étrangère. Pas seulement américaine et anglaise comme on a l'habitude de voir mais il y a une remontée de la clientèle italienne, espagnole et du Benelux.", affirme Hervé Lebel.

Les Néerlandais et les Allemands viennent davantage en Normandie. Tandis que pour les Britanniques, les Belges et les États-uniens, la fréquentation reste constante. Les Français, quant à eux, semblent préférer des destinations plus exotiques et partent dans la péninsule ibérique et les pays méditerranéens. La clientèle française reste majoritairement stable dans le Calvados. De plus, les Français ont décalé leurs vacances d'une quinzaine de jours pour pouvoir assister à la Coupe du monde. Mais la fréquentation a augmenté pendant la deuxième quinzaine.

Un littoral favorisé

La température du mois de juillet a attiré de nombreux visiteurs sur les plages. Le soleil était au rendez-vous tout le début de l'été, ce qui a profité aux activités balnéaires, en extérieur et en pleine nature. De l'autre côté, les musées et sites touristiques couverts semblent avoir reçu moins de touristes que le littoral. Néanmoins, comme l'affluence est plus importante, la fréquentation n'est pas en baisse. Le domaine de l'hôtellerie semble, quant à lui, avoir beaucoup profité de l'été mais pas que… Il semblerait que les hôteliers vivent une excellente saison, qualifiant l'année 2018 d'"exceptionnelle". "C'est la première fois qu'on voit ça en 25 ans !", témoigne un hôtelier.