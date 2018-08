Près de 500 personnes pour la bataille d'eau géante à Caen

Difficile de trouver un pédalo de libre ce mercredi 1er août 2018 à la base nautique des Rives de l'Orne à Caen (Calvados). Le soleil ayant fait son retour, près de 500 personnes ont défilé sur le quai toute la journée pour se rafraîchir ici. Et pour cause, une bataille d'eau géante était organisée !

La bataille faisait déjà rage sur les quais avant l'embarquement. - Marie-Charlotte Nouvellon

Gilets de sauvetage enfilés, lunettes de soleil vissées sur le nez et munition rechargées, la plupart des apprentis pirates n'ont pas attendu d'avoir embarqué pour ouvrir les hostilités. Sur le quai, beaucoup d'enfants bien sûr mais aussi des plus grands, prétextant accompagner les petits ou assumant tout simplement l'envie de s'amuser.

Petits et grands se sont prêtés au jeu. - Marie-Charlotte Nouvellon

Grenades et pistolets

Alors que la bataille fait rage à quelques mètres, Martin Raffy, maître des lieux, se félicite de son idée rafraîchissante. "On faisait déjà ça pour les séminaires d'entreprises ou les enterrements de vie de garçon, et ça plaisait énormément", raconte-il. Et ils l'assurent, une fois encore les adultes se sont laissé prendre au jeu. "Ils ont tous pris un pistolet", sourit-il.

En famille ou entre amis, près de 500 personnes ont participé à la bataille d'eau. - Marie-Charlotte Nouvellon

Si l'établissement fournissait l'armement nécessaire - des petits pistolets à eau colorés tout à fait inoffensifs - certains avaient prévu l'artillerie lourde. "Des gens sont arrivés avec ce qu'ils appelaient des grenades, des bombes à eau dans des petits ballons, poursuit Martin Raffy. Ils en avaient une cinquantaine et avaient aussi leurs propres pistolets qui tirent à 16 mètres."

Et pas de panique si vous arrivez après la bataille. Une prochaine journée devrait être organisée "d'ici la fin du mois d'août 2018. Ce sera une nouvelle fois un mercredi, précise le patron. C'est la journée des enfants et le week-end nous avons trop d'affluence pour cela soit possible."