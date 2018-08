French Baguette : la mie des étrangers et des expatriés

Parmi les choses qui peuvent manquer à un Français hors du pays, on retrouve… Le pain. Celui-ci fait partie du quotidien de nombreux Français. Eva Broussou, une trouvillaise (Calvados) d'adoption, l'a bien compris en créant un kit pour faire sa baguette soi-même, que l'on peut notamment envoyer par voie postale.

Do it Yourself

La créatrice normande surfe sur la vague du "do it yourself" avec ce concept de souvenir qui se mange et que l'on fait soi-même. Le slogan est d'ailleurs "Deux ingrédients, a bit of water, a lot of French souvenirs and voilà !". À l'intérieur, de cette boîte à emporter ou envoyer : un moule spécial, un sachet avec tous les ingrédients nécessaires et un mode d'emploi. La boîte se transforme ensuite en une panière à pain. Un produit 100 % Normand puisque tout est fabriqué localement. La région Normandie avait d'ailleurs aidé le projet financièrement à hauteur de 30 000 euros.