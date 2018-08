Des animations dans les espaces naturels sensibles de Seine-Maritime

Pour découvrir 18 sites classés Espaces naturels sensibles, le département de Seine-Maritime propose de très diverses animations gratuites destinées au grand public. Diane Granier, en charge de la programmation nous dévoile les nouveautés de ce programme.

Que sont les espaces naturels sensibles ?

"Ce sont des sites naturels identifiés pour leur intérêt écologique, floristique et faunistique qui nécessitent une gestion et une surveillance particulière. Ces sites sont parfois menacés par l'activité de l'homme qu'il faut sauvegarder. En Seine-Maritime, 24 sites sont classés, préservés de toute urbanisation et de toute exploitation en Vallée de Seine et sur le littoral comme le cap d'Ay, le cap de la Hève, la pelouse calcicole de Neufchâtel ou encore la tourbière d'Heurteauville."

En quoi consistent les animations proposées par le département ?

"Depuis dix ans, nous proposons des animations. Il s'agit de mettre en valeur ces sites par une grande diversité d'évènements destinés au grand public. Par le biais de visites guidées, de visites décalées, de randonnées, de séances de pêche à pied, de rallyes et de jeux mais aussi d'ateliers artistiques ou d'activités sportives. Nous voulons faire connaître ces lieux d'exception et inciter les Seinomarins à redécouvrir leur territoire et à fréquenter plus souvent ces sites pour leur plaisir. Mais ces animations attirent aussi de plus en plus d'étrangers et des villégiaturistes, alors nous densifions notre programmation avec des animations traduites en anglais également !"

Quelle est la thématique choisie pour cette nouvelle saison ?

"Nous mettons l'accent sur les activités bien-être cette année avec des séances de yoga, de taî-chi, mais aussi des séances de méditation et des concerts de bol tibétain. C'est une nouvelle façon de se réapproprier ces lieux d'exception ! Mais nous avons aussi des nouveaux sites rendus accessibles comme la tourbière d'Heurteauville où les cigognes nichent et que l'on peut explorer en kayak de façon à atteindre des lieux habituellement inaccessibles. Cette année nous offrons 170 animations sur toute la saison ! Un record rendu possible grâce à nos nombreux partenaires tels que la Ligue de protection des oiseaux, le Groupe mammalogique normand, le Parc naturel régional des boucles de la Seine… et de nombreuses associations."

Pratique. Jusqu'au 31 octobre en Seine-Maritime. Programme complet sur www.seinemaritime.fr. Réservation au 02 32 81 68 70