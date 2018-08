Rouen : De la prison ferme pour des vols en récidive

À Rouen (Seine-Maritime), le 28 juin 2018, la police est appelée par le témoin d'un vol perpétré par deux individus qu'il a vu s'introduire dans la cour d'une maison, entrer dans le garage et s'intéresser à la voiture qui y est garée. David Brochard, 42 ans, et Christophe Lecourbe, 45 ans, n'ont pas vraiment prémédité leur geste mais, désœuvrés et socialement livrés à eux-mêmes, ils n'emportent qu'un GPS et quelques outils de jardinage entreposés dans le garage.

Le butin est bien maigre, aucune effraction n'est constatée car "le portail était ouvert", disent-ils lors de leur audience, pas de dégradation d'objets non plus. La police, vite arrivée sur les lieux, interpelle les deux voleurs dont un est porteur d'une bombe lacrymogène. Ils sont placés en garde à vue.

Une délinquance répétitive

Leur casier judiciaire fait état de 13 condamnations pour l'un et de 38 mentions pour le second pour vols et violences. Ce n'est pas tant la gravité du délit qui est jugée à l'audience, mais la répétition de petits larcins qui laisse supposer une récurrence qui finit par coûter cher.

Se confondant en excuses et jurant que c'est le hasard qui les a fait agir ainsi, il est certain, pour le Procureur de la République, que "le repentir des deux prévenus est très insuffisant". Leur défense avance que "les deux prévenus n'étaient pas conscients de leurs actes". À l'issue de ses délibérations, le Tribunal condamne le premier à six mois de prison ferme et le second à huit mois d'emprisonnement. Un mandat de dépôt est également prononcé à leur encontre.